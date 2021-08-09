Источник узнал о планах разрешить концерты в формате COVID-free

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В России скоро могут ввести новый порядок, регламентирующий проведение концертов, в том числе в режиме COVID-free, затем этот формат планируют распространить на другие отрасли, сообщили "Интерфаксу" источники в концертной индустрии и во властных структурах.

"У нас была встреча с представителями российских властей. И, как нам сказали, в ближайшее время должно быть новое постановление или новый протокол конкретно для концертной отрасли. Разговор идет о том, что все-таки подтвердят проведение концертов COVID-free", - сказал источник "Интерфакса" в концертной индустрии.

Формат предполагает, что на мероприятия будут пускать зрителей только с сертификатом о полной вакцинации от коронавируса, справкой об отрицательном ПЦР-тесте или о недавно перенесенном COVID-19. В этом случае залы можно заполнять на 100%.

"Но пока мы ждем (...) Этим занимаются, документ прорабатывается", - добавил собеседник агентства.

Источник "Интерфакса" во властных структурах подтвердил, что вопрос о проведении COVID-free концертов прорабатывается. Собеседник агентства подчеркнул, что санитарные требования будут касаться всех участников, вплоть до сотрудников охраны.

"Впоследствии формат COVID-free может быть распространен на другие мероприятия - спортивные, общественные и так далее", - отметил он.

В начале июля Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову пересмотреть постановление о проведении массовых мероприятий и включить в него пункты о проведении концертов и фестивалей в формате COVID-free, а также о проведении концертов на открытом воздухе, в ночных клубах и в фан-зонах с учётом новых ограничений. Как сообщили "Интерфаксу" в ассоциации, в настоящий момент ответ от ведомства они не получили.

Действующее постановление наделяет власти регионов правом принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом коэффициента распространения COVID-19, темпа прироста заболеваемости за неделю и охвата тестирования населения методом ПЦР.