Воскресный спектакль "Садко" в Большом театре отменен после гибели артиста

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Показ оперы "Садко" в Государственном академическом Большом театре, запланированный на воскресенье, 10 октября, отменен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГАБТ.

"Билеты подлежат возврату в кассы театра", - добавили там.

Накануне стало известно, что артист мимического ансамбля погиб во время спектакля "Садко" при смене декораций. Обстоятельства дела выясняют московские следователи.

По данным СК, 9 октября во время оперного спектакля в Большом театре 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи.

Как сообщал информированный источник "Интерфакса", что актер Евгений Кулеш погиб, замешкавшись при смене декораций: он не заметил, как сверху опускается рампа, которая придавила его насмерть. При этом смена декораций происходила штатно.