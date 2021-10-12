Большой театр окажет материальную поддержку семье погибшего артиста

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) окажет материальную помощь семье погибшего во время спектакля "Садко" артиста мимического ансамбля Евгения Кулеша, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Большой театр берет на себя все расходы, связанные с похоронами, и окажет посильную материальную помощь семье трагически погибшего артиста мимического ансамбля", - сказали в пресс-службе ГАБТ во вторник.

В театре сообщили, что прощание с погибшим артистом состоится в среду, 13 октября.

"Так как Евгений Кулеш будет похоронен на кладбище Решетниково в Клинском районе Московской области, руководством Большого театра было принято решение провести церемонию прощания в Атриуме Большого театра, чтобы дать возможность коллегам, друзьям и родным Евгения проститься с покойным", - заявили в пресс-службе ГАБТ.

В театре добавили, что церемония прощания будет закрытой для прессы.

9 октября в пресс-службе театра сообщили, что артист мимического ансамбля погиб во время спектакля "Садко" при смене декораций.

Московские следователи выясняют обстоятельства гибели актера, заявила официальный представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова. По данным следствия, во время оперного спектакля, проходившего в Большом театре, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Кулеш погиб в субботу во время спектакля "Садко" на сцене Большого театра, замешкавшись при смене декораций. "Во время оперы "Садко" актер, по предварительным данным, замешкался при смене декораций и не заметил, как сверху опускается рампа. Она его придавила насмерть", - сказал источник. При этом смена декораций, по его словам, происходила штатно. "Падения декораций не зафиксировано", - сказал он. Спектакль был прерван, занавес опущен досрочно. Зрителей попросили покинуть зал.