Суд лишил отца Бритни Спирс опеки над ней

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе судья Бренда Пенни лишила отца Бритни Спирс статуса опекуна певицы Джеймса Спирса, заявив, что существовавший с 2008 года расклад с опекунством привел к нездоровой ситуации. Как сообщает BBC News, судья подчеркнула, что в интересах опекаемой это решение вступает в силу немедленно.

Вместо Спирса она назначила опекуном певицы юриста Джона Зейбела, его кандидатуру предложили адвокаты Бритни. Он будет контролировать состояние певицы, которое оценивается в $59 млн. Джеймс Спирс ранее говорил, что у Зейбела недостаточно квалификации для этого. В суде адвокат Джеймса Вивиан Торин назвала Зейбела совершенно сторонним человеком.

Юрист Джоди Монтгомери останется опекуном Спирс, контролирующим ее личную жизнь и здоровье.

Эти решения временные. На следующем заседании суд рассмотрит требование Бритни Спирс о полном прекращении опеки над ней.

Бритни в этом заседании суда лично не участвовала. Ее отец подключился к суду дистанционно, но не брал слова. Его адвокат заявила, что для отстранения ее клиента от опеки над дочерью нет никаких оснований и что его репутация безупречна, передает АР.

В августе он неожиданно подал в суд документы о согласии отказаться от опеки над дочерью.

Впрочем, последний адвокат Спирс Мэтью Розенгарт, который представляет ее интересы с июля, заявил, что отец ее клиентки пытался вымогать у нее $2 млн в обмен на отказ от опекунства.

Бритни Спирс находится под опекой с 2008 года. Тогда после череды срывов суд признал ее частично недееспособной и назначил ей опекунов для контроля за ее работой и финансами, а также образа жизни и здоровья. Среди опекунов с самого начала был ее отец Джеймс Спирс. С сентября 2019 года Спирс контролировал только финансы и работу дочери, а ее здоровьем и личной жизнью занималась юрист Джоди Монтгомери.

В ноябре 2020 года тогдашний адвокат Бритни Сэмьюэл Ингэм III подал иск о лишении ее отца статуса ее опекуна. Он указал, что его клиентка боится отца и не будет выступать, если суд не выведет ее из-под его финансовой опеки. Судья Бренда Пенни сначала отклонила это требование, но назначила финансовую компанию Bessemer Trust со-опекуном певицы.

Ингэм подал ходатайство о том, чтобы Bessemer Trust остался единственным опекуном Бритни. Судья Пенни на тот момент считала, что певица "в значительной мере неспособна управлять финансами или сопротивляться мошенничеству или нежелательному воздействию".

23 июня Бритни выступила в суде с эмоциональным заявлением, сказав, что устала от контроля и хочет вернуть себе нормальную жизнь, выйти замуж за своего друга и завести детей, а в нынешней ситуации это ей недоступно. Она также заявила, что отец упивается контролем над ней, а когда она не слушается, заставляет ее принимать лекарства. Перед этим Спирс представил суду документы о том, что не занимается контролем над личной жизнью дочери.

После ее выступления в суде среди поклонников и сочувствующих певице возникло движение #FreeBritney в поддержку ее освобождения. От работы с Бритни решил отказаться опекун Bessemer Trust, продюсер Ларри Рудольф, который работал с ней с 1998 года, а также адвокат Сэмьюэл Ингэм III.

13 сентября Бритни Спирс объявила о помолвке со своим давним бойфрендом Сэмом Асгари.