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Натюрморт Петрова-Водкина станет центральным лотом русских торгов Sotheby's

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Ранний натюрморт Кузьмы Петрова-Водкина, работы Ивана Айвазовского и Ильи Репина станут топ-лотами торгов русского искусства Sotheby's, которые пройдут в Лондоне 30 ноября и 1 декабря, сообщили в аукционном доме.

Центральным лотом аукциона "Русское искусство" 30 ноября станет "Натюрморт с яблоками" Кузьмы Петрова-Водкина, который оценивается в 2,5-3,5 млн фунтов стерлингов.

Как отметили в аукционном доме, это "знаковая картина одного из ярчайших представителей русского искусства XX века, написанная в тот же период, когда было создано знаменитое полотно "Купание красного коня", и "первый натюрморт, в котором можно проследить будущие поиски художника в области пространственных построений".

На торги также будут выставлены две работы Айвазовского (эстимейт: 600-800 тыс. фунтов стерлингов), увековечивших воспоминания художника о проведенном в Неаполе лете.

Кроме того среди лотов - работа Константина Маковского "Лежащая Мария Матавтина", написанная в 1892 году и до сих пор находившаяся в коллекции семьи художника.

Рисунок Ильи Репина "Солнечное затмение", на котором запечатлен воздушный шар, в котором Дмитрий Менделеев поднялся в небо, чтобы наблюдать солнечное затмение 1887 года, также будет выставлена на торги.

В числе лотов - монументальное полотно Эрика Булатова "Небо и море" - классический пример позднесоветского периода в творчестве художника.

Среди произведений декоративно-прикладного искусства на аукционе будут выставлены три этюда с флоральными мотивами ювелирного дома Карла Фаберже: яблоневый цвет, фиалка и анютины глазки.

Помимо этого на торгах будут представлены драгоценности, некогда принадлежавшие великой княгине Марии Павловне, среди которых портсигар Фаберже из золота, позолоченного серебра и гильошированной эмали и подвесной медальон-яйцо Фаберже.

Кузьма Петров-Водкин

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