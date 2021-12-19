Песков назвал антипрививочников опасными дураками

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Людей, которые отказываются от прививки и других агитируют за это, можно назвать опасными дураками, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Опасными дураками - это два слова, одним словом это не выразишь", - сказал он Наиле Аскер-заде в фильме "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

В конце ноября, комментируя деятельность антипрививочников, Песков отмечал, что их круг ограничен.

Тогда врачи ведущих российских COVID-больниц опубликовали открытое письмо, в котором пригласили известных противников вакцинации, в том числе депутатов Госдумы Геннадия Зюганова, Сергея Миронова, Петра Толстого, певцов Константина Кинчева и Юрия Лозу, актрису Марию Шукшину и др. посетить "красные зоны", реанимационные и патологоанатомические отделения своих медицинских учреждений.

В Кремле инициативу медиков поддержали.

" Есть круг людей, которые за взятки нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с COVID, спасают наши жизни", - отметил тогда Песков.