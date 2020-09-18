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Деревянный дом-памятник пострадал от огня в Томске

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме по улице Татарская, 31 в историческом районе "Татарская слобода" в Томске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в пятницу.

"В результате пожара в квартире на втором этаже выгорела ванная комната, прогорело потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 10 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов сообщил "Интерфаксу", что данный дом является памятником регионального значения.

"Татарская слобода" расположена между центром Томска и рекой Томью. В XIX веке этот район стал центром татарской культуры в Сибири. К XXI веку в районе осталось большое количество жилых деревянных домов усадебного типа, богато украшенных деревянной резьбой. Некоторые из них реставрируются по областной программе сохранения деревянного зодчества.

Томская область

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