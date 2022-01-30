Леонида Куравлева похоронят 1 февраля

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет..." (1958). Широкую популярность Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Начало", "Золотой теленок", "Афоня". Всего в фильмографии артиста более 200 ролей в кино и сериалах.