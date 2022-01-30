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Леонида Куравлева похоронят 1 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Похороны актера театра и кино, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева пройдут 1 февраля, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России.

"Похороны пройдут, предварительно, во вторник", - сказал собеседник агентства.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет..." (1958). Широкую популярность Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Начало", "Золотой теленок", "Афоня". Всего в фильмографии артиста более 200 ролей в кино и сериалах.

Леонид Куравлев

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