Прощание с Леонидом Куравлевым пройдет в закрытом формате

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Прощание с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым пройдет в закрытом формате во вторник, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.

"Завтра в Центральной клинической больнице будет отпевание, после захоронение на Троекуровском кладбище. Прощания не будет", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что по желанию родственников все траурные мероприятия пройдут в закрытом формате.

Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни.

10 января стало известно, что артист попал в реанимацию в больнице в Коммунарке. Как позже сообщили в Союзе кинематографистов РФ, у артиста диагностировали воспаление легких, коронавирус не подтвердился. Куравлев был госпитализирован 5 января из московского городского реабилитационного центра. 22 января, по данным СМИ, артиста выписали из больницы и перевели на восстановление в реабилитационный центр.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет..." (1958). Широкую популярность Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Начало", "Золотой теленок", "Афоня". Всего в фильмографии артиста более 200 ролей в кино и сериалах.