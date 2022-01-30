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Умер актер Леонид Куравлев

Умер актер Леонид Куравлев
Леонид Куравлев. Архивное фото
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Актер театра и кино, народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.

"Леонид Вячеславович скончался сегодня", - сказал собеседник агентства.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, дата прощания и похорон еще не определена, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

О госпитализации артиста в реанимацию в больнице в Коммунарке стало известно 10 января; по данным источника "Интерфакса" в медицинских кругах, врачи оценивали его состояние как тяжелое. Как позже сообщили в Союзе кинематографистов РФ, у артиста диагностировали воспаление легких, коронавирус не подтвердился. Куравлев был госпитализирован 5 января из московского городского реабилитационного центра. 22 января, по данным СМИ, артиста выписали из больницы и перевели на восстановление в реабилитационный центр.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапёра Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет..." (1958 год). Параллельно начинающий актёр снялся в дипломной работе Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают" и в приключенческом фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин" (оба фильма - в 1960 году). Широкую популярность Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Начало", "Золотой теленок", "Афоня". Всего в фильмографии артиста более 200 ролей в кино и сериалах.

В 1960-1992 годах состоял в труппе Театра-студии киноактёра.

В 2006 году Куравлев был удостоен ордена святого Александра Невского "За труды и Отечество". В 2012 году награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Хроника 05 января 2019 года – 30 января 2022 годаУмершие знаменитости
Леонид Куравлев

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