У актера Леонида Куравлева диагностировали воспаление легких

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Врачи диагностировали у госпитализированного в Городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке народного артиста РСФСР Леонида Куравлева воспаление легких, его состояние оценивается как стабильное, есть надежда на улучшение, сообщили в Союзе кинематографистов России.

"Диагноз Леонида Вячеславовича - воспаление легких. Тесты на COVID-19 - отрицательные. По оценке врачей, состояние стабильное и есть надежда на улучшение", - сообщили в союзе в среду.

Уточняется, что Куравлев был госпитализирован 5 января из московского городского реабилитационного центра.

Ранее источник в медицинских кругах сообщил "Интерфаксу", что артист находится в реанимации в больнице в Коммунарке. По данным источника, врачи оценивали его состояние как тяжелое. Как позже сообщили агентству в Союзе кинематографистов, Куравлев остается на лечении в больнице в Коммунарке, коронавирус у него не подтвердился.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Дебютировал в фильме "Мичман Панин" Михаила Швейцера в роли матроса Камушкина. Еще будучи студентом, сыграл в дипломной работе Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают". Популярность Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Начало", "Золотой теленок" и "Афоня".