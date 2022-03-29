Американская киноакадемия начала расследование инцидента с Уилом Смитом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американская киноакадемия сообщила, что начала расследование инцидента, произошедшего на церемонии вручении премии "Оскар". В академии осудили действия Уилла Смита, ударившего комика Криса Рока во время церемонии. Об этом сообщает CNN.

"Мы начали официальное расследование инцидента и изучим возможные дальнейшие действия и последствия в соответствии с собственными правилами, стандартами и законами Калифорнии", — цитирует заявление пресс-службы киноакадемии CNN.

Скандальный инцидент произошел перед вручением награды за лучший документальный фильм. Крис Рок пошутил над женой Смита актрисой Джадой Пинкетт-Смит, сравнив ее с "Солдатом Джейн" из-за лысой головы.

"Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет "Солдат Джейн-2",— сказал господин Рок. После этого Уилл Смит поднялся на сцену и дал ведущему пощечину. Вернувшись на свое место, актер прокричал, чтобы тот не смел шутить о его жене. Как сообщает New York Post, полиция в курсе инцидента, но жалобу ведущий на Смита не подавал.

Позже Смит вышел на сцену и принес извинения Американской академии киноискусств и всем присутствующим. Перед сами комиком он, однако, не извинился. По мнению Уилла Смита, в киноиндустрии нужно уметь терпеть оскорбления. "В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя и улыбаться, притворяясь, что так и должно быть", — заявил актер.

Джада Пинкетт-Смит страдает алопецией, то есть облысением. Впервые актриса рассказала об этом в 2018 году.

Уилл Смит получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль в драме "Король Ричард". Для актера это третья номинация на "Оскар" и первая победа. В фильме он сыграл Ричарда Уильямса — отца и тренера известных американских теннисисток. Эта же роль ранее принесла Смиту "Золотой глобус", а также призы Гильдии актеров США и BAFTA (Британской киноакадемии).