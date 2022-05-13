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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

В Россию из Южной Кореи вернулись картины русских авангардистов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Россию вернулись картины русских авангардистов, которые участвовали в выставке в Сеуле, сообщила в Telegram министр культуры Ольга Любимова.

Она уточнила, что это экспонаты из коллекций Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музея имени Сурикова и Приморской картинной галереи. После необходимых процедур картины отправят в эти галереи.

Министр поблагодарила за помощь в возвращении экспонатов представителей МИД Россиии, российское посольство в Сеуле, транспортную компанию "АРТ-Курьер".

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой недавно высказал мнение, что работы из российских государственных музеев, которые вывозились за границу для разных выставок и оказались за рубежом в период введения санкций и нарушения логистики, могут вернуться в страну в течение ближайшего месяца.

Минкультуры Ольга Любимова Сеул Южная Корея Арт-Курьер МИД
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