Министр культуры отметила рост интереса к музеям и концертам на фоне тревоги

Она также ожидает активизации агитбригад, которые будут ездить в войска

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В России на фоне последних событий возник повышенный интерес к театрам, музеям и музыкальным концертам, сообщила в Госдуме глава Минкультуры Ольга Любимова.

"В последние недели мы фиксируем невероятный спрос на посещение именно театров и музеев. Меньше кино, меньше люди хотят развлекаться. Люди хотят приходить на концерты, в консерватории, филармонии, послушать музыку. Потому что тревожно, потому что искренне беспокоятся за всех", - объяснила она.

По словам министра, многие артисты готовы поддержать российских военных: "У нас впереди такая весна агитбригад".

"Сейчас во время спецоперации Министерство культуры вообще старается не заниматься самодеятельностью, - отметила Любимова. - Многие артисты напрямую звонят (министру обороны) Сергею Кожугетовичу (Шойгу) и его заместителям и говорят, что хотят приехать целым коллективом и поддержать. Когда можно будет, сделаем все и поедем".

Она отметила, что такая работа "должна вестись не только на границе, не только на территориях", но и в российских регионах.

"Если говорить о больших турах и программах, очень важно в этой ситуации давать возможность высказываться (...)людям, которые хотят в простых, небольших региональных коллективах приехать, попеть песни, поддержать", - заявила Любимова.