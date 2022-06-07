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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:22

Директор Русского музея опасается проблем с перевозкой картины из Италии

Директор Русского музея опасается проблем с перевозкой картины из Италии
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Директор Русского музея Владимир Гусев опасается, что могут возникнуть проблемы с перевозкой из Италии в Петербург картины швейцарского художника Георга Гзеля, которую музею недавно подарили.

"И семейный портрет Гзеля подарили. Вот сейчас привезти из Италии - это уже проблема. (...) Как оформить, чтобы прошло это через таможню со всеми этими гарантиями? Иногда таможенники воспринимают это как предметы роскоши, когда видят высокую оценку страховую", - сказал Гусев.

В пресс-службе музея уточнили, что картину Гзеля "Супружеская пара" учреждению подарил Михаил Суслов, который приобрел ее в Ферраре.

"Работа пока находится в Италии. Ведется работа по поиску возможности привоза работы в музей", - объяснили в пресс-службе.

Полотно планируют показать в Михайловском дворце, в Садовом вестибюле уже в этом году.

Гусев напомнил, что недавно из Испании в Русский музей вернулись экспонаты с четырех выставок. Он уточнил, что у музея есть соглашение о сотрудничестве с городом Малага, оно не расторгнуто, но "приостановлено из-за всяческих санкций, из-за невозможности прежде всего логистики".

В мае испанская пресса сообщила о закрытии филиала Русского музея.

Георг Гзель (1673-1740) - один из самых заметных иностранных художников, приехавших в Россию по приглашению Петра I в 1716 году. Он стал автором плафона Летнего дворца Петра I. В собрании Русского музея есть только две станковые работы художника, отметили в учреждении.

Георг Гзель Италия Русский музей Владмир Гусев Феррара Петербург Испания
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