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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

В Советске демонтирована мемориальная доска литовскому писателю Видунасу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Калининградской области в городе Советск демонтировали мемориальную доску в память о литовском писателе Видунасе со стены дома, где он жил, когда город назывался Тильзитом.

Видео демонтажа выложил во "ВКонтакте" глава администрации Советска Евгений Макаров. На вопрос о причинах он ответил: "Уничтожают", ничего больше не добавив. Судя по видео, доску снимали аккуратно и не повредили при этом. Позднее Макаров коротко сообщил, что "Товарищи попросили вместо Видунаса" и добавил ссылку на статью в Википедии о Денисе Давыдове.

В администрации Советска "Интерфаксу" не удалось получить комментарий по данному факту от нескольких чиновников.

Видунас (Вильгельм Староста) (1868 - 1953) - литовский писатель, драматург, философ, деятель культуры. В 1933-1944 годах он жил в Тильзите.

Калининградская область Советск Видунас Литва Тильзит Евгений Макаров
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