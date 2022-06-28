В Советске демонтирована мемориальная доска литовскому писателю Видунасу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Калининградской области в городе Советск демонтировали мемориальную доску в память о литовском писателе Видунасе со стены дома, где он жил, когда город назывался Тильзитом.

Видео демонтажа выложил во "ВКонтакте" глава администрации Советска Евгений Макаров. На вопрос о причинах он ответил: "Уничтожают", ничего больше не добавив. Судя по видео, доску снимали аккуратно и не повредили при этом. Позднее Макаров коротко сообщил, что "Товарищи попросили вместо Видунаса" и добавил ссылку на статью в Википедии о Денисе Давыдове.

В администрации Советска "Интерфаксу" не удалось получить комментарий по данному факту от нескольких чиновников.

Видунас (Вильгельм Староста) (1868 - 1953) - литовский писатель, драматург, философ, деятель культуры. В 1933-1944 годах он жил в Тильзите.