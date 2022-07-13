Памятник Минину и Пожарскому в Москве откроют после реставрации 4 ноября

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Скульптуру Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского утром 13 июля вернули на постамент на Красной площади после основного этапа комплексной реставрации. Памятник откроют для зрителей 4 ноября, в День народного единства, сообщил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Он провел брифинг по случаю возвращения памятника на постамент.

"Сегодня был очень волнительный день, когда памятник оторвался от рабочего стола и встал на свой привычный постамент. Для нас закончился очень важный этап работы. И сейчас мы уже будем делать другие шаги: будет разбираться этот павильон, открываться этот памятник, который мы надеемся, 4 ноября предстанет здесь на Красной площади во всей своей красе", - сказал он журналистам.

По его словам, первоначальная оценка состояния монумента оказалась слишком оптимистичной. В действительности оно было "гораздо хуже, чем показывали первые исследования".

Фигуры реставрировали прямо на Красной площади, на реставрационно-монтажном столе внутри специально созданного павильона. Главный архитектор проекта Алексей Жданов назвал возведение реставрационного павильона рядом с памятником уникальным случаем: иначе было бы невозможно гарантировать его сохранность при транспортировке из-за его плохого состояния.

План реставрационных работ памятника был составлен в 2018-2019 годах и был рассчитан на 30 месяцев, но в итоге реставраторы рассчитывают управиться за полтора года, сообщил Жданов.

"За это время были проведены археологические исследования, проведено строительство павильона, был выполнен демонтаж элементов памятника, по ним были выполнены основные виды реставрационных работ", - добавил он.

До конца октября должен быть отреставрирован постамент памятника, демонтирован реставрационный павильон и приведена в порядок территория вокруг.

Художник-реставратор, руководитель работ по реставрации памятника Павел Котельников отметил, что эти работы - первая комплексная реставрация памятника за 200 лет.

"Все предыдущие реставрации были по две-три недели, и были, в общем-то, профилактическими работами. В проектных работах было зафиксировано, что металлическая часть постамента памятника находится в аварийном состоянии, было растрескивание, а та железная арматура, которая была впаяна во время литья памятника, пришла полностью в негодность, была деструктирована, и корозионные процессы пошли так, что начали разрывать плинт (плита, на которой располагаются фигуры - ИФ). Это привело к тому, что памятник был в неравновесном состоянии", - рассказал Котельников.

Реставраторы укрепили плинт внутренним каркасом, удалили все проржавевшие элементы и стабилизировали фигуры, а также привели в порядок внешний вид скульптур.

Реставрация памятника началась в 2021 году. 13 января 2022 года скульптурная группа была перенесена с постамента, после чего был удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов. Эти работы завершились 11 июля.

Работы частично профинансированы на средства, собранные с помощью краудфандинга. Генеральным спонсором реставрации стал Промсвязьбанк.

Памятник Минину и Пожарскому - первый крупный скульптурный монумент Москвы. Его установили в 1818 году на народные средства.