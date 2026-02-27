Поиск

В Териберке одноименный отель выставили на "Авито" за 230 млн рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Отель "Териберка", расположенный в одноименном популярном среди туристов селе на берегу Баренцева моря, выставлен на продажу, соответствующее объявление опубликовано на сайте "Авито".

Сейчас отель оценивается в 230 млн рублей.

В объявлении отмечается, что в гостиничном фонде 17 номеров, есть ресепшен, лобби, ресторан. В здании есть все необходимые коммуникации, а выделенная мощность составляет 600 кВт. Общая площадь объекта - 771 кв.м.

В 2015 году поморское село Териберка в 130 км от Мурманска стало широко известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году здесь начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

аж

Copyright © 1989 - 2026 Interfax

Левиафан Авито Териберка Андрей Звягинцев Баренцево море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Директором Лувра может быть назначен глава музеев Версаля

 Директором Лувра может быть назначен глава музеев Версаля

Большой театр в марте представит премьеру оперы "Отелло" Верди

 Большой театр в марте представит премьеру оперы "Отелло" Верди

Макрон принял отставку директора Лувра

Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA

 Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA

Музей памяти жертв геноцида советского народа откроется на месте Музея ГУЛАГа

Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

 Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

 Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

Сыгравший в "Крестном отце" актер Роберт Дюваль скончался в возрасте 95 лет

 Сыгравший в "Крестном отце" актер Роберт Дюваль скончался в возрасте 95 лет

В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

 В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

Британский музей собрал 3,5 млн фунтов пожертвований, чтобы выкупить "Сердце Тюдоров"

 Британский музей собрал 3,5 млн фунтов пожертвований, чтобы выкупить "Сердце Тюдоров"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8527 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });