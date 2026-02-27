В Териберке одноименный отель выставили на "Авито" за 230 млн рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Отель "Териберка", расположенный в одноименном популярном среди туристов селе на берегу Баренцева моря, выставлен на продажу, соответствующее объявление опубликовано на сайте "Авито".

Сейчас отель оценивается в 230 млн рублей.

В объявлении отмечается, что в гостиничном фонде 17 номеров, есть ресепшен, лобби, ресторан. В здании есть все необходимые коммуникации, а выделенная мощность составляет 600 кВт. Общая площадь объекта - 771 кв.м.

В 2015 году поморское село Териберка в 130 км от Мурманска стало широко известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году здесь начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

