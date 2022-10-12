Минкультуры составило список альтернативного ПО для кинопроизводителей

Существующие решения требуют доработки, считают в ведомстве

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры подготовило список альтернативного программного обеспечения для кинопроизводителей после ухода зарубежных компаний и осложнения поставок, но существующие решения требуют доработок, сообщила в Госдуме глава ведомства Ольга Любимова.

"Для производства анимации в различных технологиях, а также монтажа изображения и звука используется исключительно импортное программное обеспечение. Основные страны-производители ПО - это США, Канада, Великобритания. Минкультуры России был подготовлен список альтернативного ПО, которое возможно использовать в кинопроизводстве, - рассказала она. - Существующие решения требуют большого числа доработок и не являются аналогом для всего ПО, необходимого для создания кинофильмов".

В 2022 году Минкультуры вместе с Госфильмофондом и ведущими дистрибьюторами оборудования подготовили список импортного оборудования для кинопроизводства и кинопоказа, на которое предлагается снизить таможенные тарифы при ввозе, напомнила министр. Речь идет о кинопроекционном оборудовании, комплектующих для показа кинофильмов, оборудования для кинопроизводства, в том числе киносъемочной техники, комплектующих для нее, световом и звуковом оборудовании, жестких дисков.

Любимова отметила, что Минкультуры занимается импортозамещением в своей сфере не первый год, в 2022 году эта работа была усилена.

Министр также затронула тему строительства и реконструкции объектов культуры. По ее словам, для завершения начатых проектов, которые предусматривали закупку и использование оборудования из "недружественных" стран, организации меняют оборудование на альтернативное. Уже проработано более 500 наименований оборудования из России и Китая для завершения крупных проектов, более 250 позиций планируется к поставке из КНР, остальное - российского производства, заявила Любимова.

Любимова также сообщила, что в рамках нацпроекта "Культура" проходит обновление материально-технической базы Детских школ искусств. По ее словам, в условиях санкционного давления возникли риски непоставок ряда музыкальных инструментов и мультимедийного оборудования. Чтобы исключить эти риски, ведомство провело совещание с представителями Минпромторга и отечественными производителями. "По итогам проведенных совещаний установлено, что мощности отечественных производителей позволяют оснастить все запланированные к оснащению в 2023 году ДШИ в соответствии с их образовательными программами", - заверила министр.