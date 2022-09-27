Правительство компенсирует заказчикам до 80% затрат на доработку российского ПО

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство готово компенсировать заказчикам до 80% расходов, необходимых на доработку российского программного обеспечения под их потребности; при этом покупатель должен будет полностью отказаться от иностранного софта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сказал это на стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения в отраслях.

"Мы поможем там, где требуется серьезная доработка программного обеспечения, его базовой функциональности. Значимую часть расходов, конечно, будем софинансировать. Правительство готово компенсировать заказчикам большую часть - до 80% - средств, нужных на доработку ядра продукта под их требования", - пообещал премьер.

По его словам, на эти цели будем выделять специальные гранты, при формировании бюджета на предстоящие 3 года необходимые ресурсы предусмотрены.

Мишустин уточнил, что софинансировать внедрение отечественного ПО планируется, если компания уже закупила зарубежные продукты и понесла ранее подобные расходы. "В результате организация должна будет полностью отказаться от используемых иностранных аналогов", - сказал он.

Он обратил внимание якорных заказчиков на то, что создание условий для получения отечественных ИТ-решений и их вывод на рынок - это общее дело правительства и бизнеса. "Вместе с тем, приобретение программного обеспечения, его настройка и использование остается ответственностью предпринимателей", - подчеркнул Мишустин.