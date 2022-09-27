Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Правительство компенсирует заказчикам до 80% затрат на доработку российского ПО

Правительство компенсирует заказчикам до 80% затрат на доработку российского ПО
Фото: Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство готово компенсировать заказчикам до 80% расходов, необходимых на доработку российского программного обеспечения под их потребности; при этом покупатель должен будет полностью отказаться от иностранного софта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сказал это на стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения в отраслях.

"Мы поможем там, где требуется серьезная доработка программного обеспечения, его базовой функциональности. Значимую часть расходов, конечно, будем софинансировать. Правительство готово компенсировать заказчикам большую часть - до 80% - средств, нужных на доработку ядра продукта под их требования", - пообещал премьер.

По его словам, на эти цели будем выделять специальные гранты, при формировании бюджета на предстоящие 3 года необходимые ресурсы предусмотрены.

Мишустин уточнил, что софинансировать внедрение отечественного ПО планируется, если компания уже закупила зарубежные продукты и понесла ранее подобные расходы. "В результате организация должна будет полностью отказаться от используемых иностранных аналогов", - сказал он.

Он обратил внимание якорных заказчиков на то, что создание условий для получения отечественных ИТ-решений и их вывод на рынок - это общее дело правительства и бизнеса. "Вместе с тем, приобретение программного обеспечения, его настройка и использование остается ответственностью предпринимателей", - подчеркнул Мишустин.

Правительство Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин намерен проводить аукционы по размещению ОФЗ, но не в ущерб доходности

Минфин РФ продлевает паузу в размещениях ОФЗ на фоне рыночной турбулентности

Военная операция на Украине

Нагрузку по списанию кредитов погибших мобилизованных возьмут на себя банки

Нагрузку по списанию кредитов погибших мобилизованных возьмут на себя банки

Курс биткойна во вторник достиг максимального значения более чем за неделю

Курс биткойна во вторник достиг максимального значения более чем за неделю

Глобальный рынок облигаций оказался в зоне "медвежьего" тренда впервые с 1946 года

Путин сообщил, что РФ в этом году может собрать рекордные 150 млн тонн зерна

Путин сообщил, что РФ в этом году может собрать рекордные 150 млн тонн зерна

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и на коньяк

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и на коньяк

Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии

Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии

Утечки газа зафиксированы около острова Борнхольм по трассе газопровода "Северный поток-1"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });