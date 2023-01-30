Бондарчук сообщил, что киностудия "Ленфильм" вышла из кризиса

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "Ленфильм" вышел из кризиса, на студии сформирован достаточный бюджет для развития, долги у студии отсутствуют, сообщил председатель совета директоров киностудии Федор Бондарчук.

"С 2022 года киностудия работает без убытков. У нас нет долгов. И сформирован достаточный бюджет для развития киностудии", - сообщил Бондарчук, слова которого привели в пресс-службе Минкультуры РФ в понедельник.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе ведомства, Бондарчук сообщил, что все поручения президента РФ Владимира Путина по выходу "Ленфильма" из кризиса выполнены.

В свою очередь генеральный директор киностудии Федор Щербаков, слова которого также привели в ведомстве, уточнил, что выручка "Ленфильма" растет именно за счет профильной деятельности - кинопроизводства.

"Этот год будет для нас премьерным - заканчивается производство ряда фильмов", - сказал гендиректор киностудии.

По его словам, в производстве студии 13 кинокартин, в том числе российско-белорусский фильм. На студии продолжается реконструкция исторических павильонов, идет благоустройство территории, заменена система теплоснабжения, строится новая котельная.

"Ленфильм" является одной из главных достопримечательностей в центре Петербурга. И одна из наших задач - открыть киностудию городу, превратив ее в музейное пространство. Экскурсионный поток уже вырос в четыре раза", - сообщил Щербаков.

Финансовые проблемы "Ленфильма"

В октябре 2019 года Путин распорядился выделить студии государственные субсидии и рекомендовал ВТБ предоставить "Ленфильму" рассрочку по кредиту.

Финансовые проблемы у "Ленфильма" появились в 2019 году. Студия еще в 2013 году подписала соглашение с ВТБ о кредите в 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт и покупку оборудования. Но продолжительное время киностудия отдавала только проценты. Причиной стал резкий скачок курса валют. Расходы на оборудование увеличились на 0,5 млрд рублей. Правительству было поручено выделить эту же сумму на покрытие курсовой разницы.

После требования Союза кинематографистов в декабре 2019 года был отправлен в отставку генеральный директор студии Эдуард Пичугин. Его обязанности стала исполнять Инесса Юрченко, которую в сентябре 2020 года сменил Федор Щербаков. В марте 2021 года он заявил, что остаток долга составляет уже 0,6 млрд рублей, и обещал закрыть задолженность к середине 2022 года. В январе 2022 года глава министерства культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что ситуация с восстановлением киностудии "Ленфильм" улучшилась, а поддержку получили еще три новых фильма. Ожидается, что восстановлению студии поможет возвращение "золотой коллекции".