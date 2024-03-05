"Библионочь" 20 апреля приурочат к Году семьи

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Библионочь" пройдет в 2024 году 20 апреля и будет приурочена к Году семьи, сообщила в Telegram министр культуры Ольга Любимова.

Она уточнила, что темой акции в Год семьи станет "Читаем всей семьей". Координаторами события будут Российская государственная библиотека и Российская государственная детская библиотека.

Министр пригласила участвовать в акции библиотеки, книжные магазины, литературные музеи, культурные центры и другие учреждения.