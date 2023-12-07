Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Синявская и Максакова стали лауреатами почетной "Золотой маски"

Премию за поддержку театрального искусства получил глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Союз театральных деятелей назвал лауреатов специальной премии "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Это оперная певица, педагог, Народный артистка СССР Тамара Синявская; артисты балета, балетмейстеры народный артист СССР Вячеслав Гордеев и народная артистка РСФСР Наталия Касаткина; актриса, народная артистка РСФСР Людмила Максакова; театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак.

Кроме того, лауреатами премии стали театральный художник, сценограф Игорь Иванов; театральный режиссер, основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра "Мастерская" Григорий Козлов; актриса, народная артистка РСФСР Галина Петрова, актрисы Тамара Васильева, Лидия Цуканова, актер и режиссер Вахтанговской школы Сергей Леонтьев.

Также был определен лауреат специальной премии "Золотая маска" "За поддержку театрального искусства России" - за организационную поддержку восстановления и открытия Дома-музея Евгения Вахтангова на его родине в городе Владикавказе отмечен глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

Золотая маска Сергей Меняйло Людмила Максакова Тамара Синявская СТД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фонд Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации с сердечным приступом

Журнал Time назвал певицу Тейлор Свифт "Человеком года"

Журнал Time назвал певицу Тейлор Свифт "Человеком года"

Александр Лазарев стал главным режиссером театра Российской Армии

Бастовавшие голливудские актеры одобрили договоренности с киностудиями

Победителями "Большой книги" стали Водолазкин, Буйда и Сальников

Победителями "Большой книги" стали Водолазкин, Буйда и Сальников

Глобус со здания Центрального телеграфа в Москве отреставрируют в 2025 году

Глобус со здания Центрального телеграфа в Москве отреставрируют в 2025 году

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Калягин предложил назначить председателем Союза театральных деятелей Александра Лазарева

Гергиева представили коллективу Большого театра как гендиректора

Гендиректором Большого театра на пять лет назначен Валерий Гергиев

Гендиректором Большого театра на пять лет назначен Валерий Гергиев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });