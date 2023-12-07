Синявская и Максакова стали лауреатами почетной "Золотой маски"

Премию за поддержку театрального искусства получил глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Союз театральных деятелей назвал лауреатов специальной премии "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Это оперная певица, педагог, Народный артистка СССР Тамара Синявская; артисты балета, балетмейстеры народный артист СССР Вячеслав Гордеев и народная артистка РСФСР Наталия Касаткина; актриса, народная артистка РСФСР Людмила Максакова; театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак.

Кроме того, лауреатами премии стали театральный художник, сценограф Игорь Иванов; театральный режиссер, основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра "Мастерская" Григорий Козлов; актриса, народная артистка РСФСР Галина Петрова, актрисы Тамара Васильева, Лидия Цуканова, актер и режиссер Вахтанговской школы Сергей Леонтьев.

Также был определен лауреат специальной премии "Золотая маска" "За поддержку театрального искусства России" - за организационную поддержку восстановления и открытия Дома-музея Евгения Вахтангова на его родине в городе Владикавказе отмечен глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.