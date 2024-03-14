Российскому кинопрокату не хватает около 50 фильмов в год

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Для стабилизации ситуации на рынке кинопроката потребуется не один год, сейчас кинотеатрам не хватает порядка 50 фильмов в год, сообщила телеканалу "Россия-24" министр культуры Ольга Любимова.

"У нас, например, сейчас, мне кажется, не хватает порядка 50 фильмов в год для того, чтобы мы с уверенностью себя чувствовали. Мы поняли, что мы можем жить без американских громких премьер, которые не наши, которые ушли и которые не работают. Но, конечно, для того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке потребуется еще не один год. Это действительно так", - считает она.

Глава Минкультуры уточнила, что из года в год растет количество выходящих в прокат отечественных картин, становится больше "кассовых картин", дебютов и авторского кино.