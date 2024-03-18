Русский музей завершил реставрацию экспонатов, пострадавших при взрыве в Таганроге

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Государственный Русский музей завершил комплексную реставрацию 22 произведений из Таганрогского художественного музея, которые пострадали в результате взрыва в июле 2023 года, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Специалисты Русского музея завершили комплексную реставрацию произведений из Таганрогского художественного музея. 22 предмета, среди которых работы Рериха, Серебряковой, Коровина, Серова и других мастеров, пострадали от ракетного удара в июле 2023 года", - сообщила Любимова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что сотрудники музея оперативно выехали в Таганрог, где изучили повреждения с помощью мобильной лаборатории и подготовили предметы к перевозке в Петербург.

"Реставраторы не только полностью убрали следы повреждений, но и провели комплексное восстановление работ, раскрыв их первоначальный вид и авторский замысел", - добавила министр.

Любимова уточнила, что специалисты устранили прорывы и вытянутости холстов, дефекты красочного слоя, произвели регенерацию лака, заменили аварийные подрамники и тонировали утраты живописи на заключительном этапе реставрации.

"Спасенные шедевры можно будет увидеть уже в апреле на выставке Русского музея к IX Международной конференции "Нерадовские чтения", - добавила министр. Затем, по ее словам, все работы вернутся в Таганрогскую галерею

Как заявило Минобороны РФ 28 июля 2023 года, в Таганроге упали обломки сбитой украинской ракеты. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.