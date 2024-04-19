В Московском международном кинофестивале примут участие фильмы из 56 стран

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Более 240 картин из 56 стран примут участие в 46-м Московском международном кинофестивале, сообщил президент ММКФ Никита Михалков.

"В программе этого года 240 фильмов из 56 стран. Вы сами понимаете, что в сегодняшней ситуации такое количество картин и стран - это само по себе здорово для фестиваля", - сказал Михалков на брифинге в пятницу.

По его словам, Московский кинофестиваль "проходит такую турбулентность и после ковида, и после всех обстоятельств, которые случились в мире".

"И то, что он не теряет интереса к себе и внимания - это очень хорошо", - добавил президент смотра.

ММКФ пройдет в столице с 19 по 26 апреля.