Самый большой каток Москвы открылся на ВДНХ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - На ВДНХ открылся самый большой каток города, он вмещает почти 5 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Сегодня на ВДНХ начал работать самый большой каток Москвы. Площадь ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров", - сказала Сергунина.

По ее словам, "каток может вместить почти пять тысяч человек одновременно".

"Дорожки для катания пролегают вдоль главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для комфорта посетителей предусмотрены пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения, кафе с горячей едой и напитками, детская зона и многое другое", - отметила Сергунина.

По ее слвоам, новинка этого года - открытые трибуны для зрителей недалеко от фонтана "Дружба народов", с которых все желающие смогут смотреть ледовые шоу.

"Всего на катке в зимнем сезоне организуют около 100 мероприятий, среди них - выступления фигуристов, мастер-классы, зарядки со спортсменами, ночные сеансы и театрализованные представления", - сообщила Сергунина.

Как отмечает пресс-служба ВДНХ, в зоне отдыха работают кафе и рестораны с блюдами из разных регионов.

"В рамках проекта "Гастрономическая карта России" известные повара покажут свое мастерство и проведут кулинарные мастер-классы", - добавили в пресс-службе.

"Торжественное открытие зимнего сезона на катке состоится 29 ноября с 18:00 до 22:00 и 30 ноября с 19:00 до 22:00. Около 30 артистов ледового театра под руководством российской фигуристки, призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой представят шоу "Как князь Сокол с Зимушкой договаривался". А еще перед посетителями выступят звезды фигурного катания. Они покажут свои лучшие номера и проведут мастер-классы. Вход по билетам на каток", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что каток будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00; в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 23:00.