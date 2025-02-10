Глава чипмейкера Arm считает, что DeepSeek запретят, как TikTok

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Китайский ИИ-стартап DeepSeek будет "отключен", считает Рене Хаас - главный исполнительный директор британского разработчикf процессорных архитектур Arm.

Вашингтон пытается понять, "что делать с этой штукой", сказал он в интервью Financial Times. "Задумайтесь... если не хочешь разрешать TikTok, зачем разрешать это?" - отметил Хасс, но добавил, что это лишь его мнение, не основанное на какой-либо информации.

Американские власти дали TikTok срок до 4 апреля на изменение структуры собственности, необходимое для продолжения ее работы в США. Президент страны Дональд Трамп заявлял, что Штатам должны принадлежать 50% компании.

DeepSeek в январе выпустила ИИ-модель R1, сопоставимую с разработками американской OpenAI, но требующую гораздо меньше аппаратных ресурсов. После этого акции многих чипмейкеров обвалились, в том числе капитализация Nvidia за день рухнула почти на $600 млрд, Arm - примерно на $17 млрд.

Хаас признал DeepSeek сюрпризом, однако не считает ее инновации революционными. "Все движется так быстро, что к моменту подготовки этого материала уже может выйти что-то еще", - заявил он.

Топ-менеджер также не верит, что ИИ-модель DeepSeek была создана на небольшие деньги. Утверждалось, что стоимость ее разработки составила всего $5,6 млн, в то время как компании Кремниевой долины тратят на аналогичный процесс миллиарды долларов.

Всем, кого беспокоит будущее ИИ, Хаас рекомендует посмотреть на тех, кто инвестирует. "Предвестником проблем будет, если [глава Microsoft] Сатья Наделла, [глава Google] Сундар [Пичаи] или [Марк] Цукерберг скажет: "Помните, я говорил, что хотел потратить $80 млрд на капвложения? Сокращу-ка я это на две трети". Вот за чем надо следить".

При этом ИИ-революция реальна, и она изменит мир, говорит глава Arm. В частности, мы можем застать создание лекарства от рака с помощью искусственного интеллекта. "Это вполне реально", - полагает Хаас, который также входит в состав совета директоров фармацевтической AstraZeneca.