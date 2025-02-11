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Вице-президент США предостерег от чрезмерного регулирования технологий ИИ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник заявил, что чрезмерное количество регламентов в отношении технологий искусственного интеллекта (ИИ) помешает их успешному развитию.

"Мы считаем, что излишнее регулирование сферы ИИ может убить эту революционную отрасль", - приводят западные СМИ его слова, сказанные в Париже на конференции по теме ИИ.

"Мы уверены, что ИИ должен оставаться свободным от политической ангажированности, и что американский ИИ не поставят на службу авторитарной цензуре", - продолжил вице-президент.

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Он также подверг критике Генеральный регламент ЕС о защите персональных данных, отметив, что от постоянного соблюдения правил страдают малые компании. Вэнс пояснил, что мир должен следить внимательно за тем, когда занимающие крупные должности лица призывают вводить нормы, которые лишь закрепят их нынешние сильные позиции.

Вэнс пообещал, что США обеспечат единые правили игры для крупнейших IT-компаний, фирм поменьше и иных рыночных игроков.

СМИ напоминают, что в конференции принимают участие примерно 100 стран, включая США, КНР и Индию.

Ранее на этой встрече президент Франции Эммануэль Макрон призывал Европу устранить бюрократические препоны для развития технологий ИИ в регионе.

США Джей Ди Вэнс
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