Трамп сообщил об интересе Microsoft к покупке TikTok

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. заинтересована в покупке принадлежащей китайской ByteDance соцсети TikTok, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. Об этомсообщает АР.

"Я бы сказал, да", - ответил он на вопрос, входит ли Microsoft в число компаний, заинтересованных в участии в изменении структуры собственности TikTok, необходимом для продолжения работы сервиса в США.

В покупке TikTok заинтересованы и другие компании, добавил президент, не уточнив названий.

"Мне нравится борьба предложений, потому что она позволяет заключать лучшие сделки", - сказал он.

В Microsoft от комментариев отказались, представители TikTok оперативно не ответили на запрос АР.

На прошлой неделе Трамп продлил срок для изменения структуры собственности TikTok на 75 дней, с 19 января до 4 апреля. Он считает, что США должны принадлежать 50% компании. Однако неясно, имеется ли в виду контроль со стороны органов власти или других американских структур.

На прошлой неделе американский стартап Perplexity AI направил ByteDance новое предложение о приобретении операций TikTok в США, сообщало агентство со ссылкой на информированный источник. Предложение предусматривает, что правительство США будет владеть до 50% новой компании, которая объединит Perplexity и американские операции TikTok.

Желание купить американскую платформу TikTok выражал и ряд других инвесторов, включая миллиардера Фрэнка Маккорта и работавшего в первый президентский срок Трампа министром финансов США Стивена Мнучина.