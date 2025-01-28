Поиск

Трамп сообщил об интересе Microsoft к покупке TikTok

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. заинтересована в покупке принадлежащей китайской ByteDance соцсети TikTok, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. Об этомсообщает АР.

"Я бы сказал, да", - ответил он на вопрос, входит ли Microsoft в число компаний, заинтересованных в участии в изменении структуры собственности TikTok, необходимом для продолжения работы сервиса в США.

В покупке TikTok заинтересованы и другие компании, добавил президент, не уточнив названий.

"Мне нравится борьба предложений, потому что она позволяет заключать лучшие сделки", - сказал он.

В Microsoft от комментариев отказались, представители TikTok оперативно не ответили на запрос АР.

На прошлой неделе Трамп продлил срок для изменения структуры собственности TikTok на 75 дней, с 19 января до 4 апреля. Он считает, что США должны принадлежать 50% компании. Однако неясно, имеется ли в виду контроль со стороны органов власти или других американских структур.

На прошлой неделе американский стартап Perplexity AI направил ByteDance новое предложение о приобретении операций TikTok в США, сообщало агентство со ссылкой на информированный источник. Предложение предусматривает, что правительство США будет владеть до 50% новой компании, которая объединит Perplexity и американские операции TikTok.

Желание купить американскую платформу TikTok выражал и ряд других инвесторов, включая миллиардера Фрэнка Маккорта и работавшего в первый президентский срок Трампа министром финансов США Стивена Мнучина.

ByteDance TikTok Microsoft Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Казахстане предложили отменить соцналоги и пенсионные взносы работодателей и повысить НДС

Ростовские власти обсуждают с тремя инвесторами покупку фабрик "Глории Джинс"

Ростовские власти обсуждают с тремя инвесторами покупку фабрик "Глории Джинс"

Нефть Brent подорожала до $77,39 за баррель после падения цены накануне

Нефть Brent подорожала до $77,39 за баррель после падения цены накануне

Капитализация Nvidia рухнула на рекордные $465 млрд

Американские ритейлеры в 2024 г. закрыли максимальное с 2020 г. число магазинов

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2141 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5772 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });