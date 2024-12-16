WSJ сообщила о планах Apple выпустить более тонкие iPhone и устройства-раскладушки

Смартфоны iPhone 16 в магазине Apple Store в Токио Фото: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Apple Inc. готовит ряд крупных изменений в плане дизайна и формата линейки iPhone, а также, возможно, и других продуктов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, в следующем году компания планирует представить iPhone, который будет тоньше нынешних 8-миллиметровых устройств. Предполагается, что этот смартфон будет дешевле моделей iPhone Pro, в том числе, за счет упрощенной системы камер.

Кроме того, Apple планирует выпустить два складных устройства, сообщили источники. Более крупное устройство, предназначенное для использования в качестве ноутбука, будет иметь экран, раскладывающийся до размера, сопоставимого с десктопными мониторами, - порядка 19 дюймов. Более мелкое устройство - iPhone-раскладушка, его дисплей будет раскладываться до размера, превышающего дисплей iPhone 16 Pro Max, пишет WSJ.

Источники отмечают, что оба складных устройства разрабатывались годами, однако некоторые важные их части не были готовы. Основной проблемой было улучшение механизма, позволяющего устройству складываться и раскладываться, а также крышки дисплея - гибкого материала, защищающего складной экран.

Имеющиеся на рынке в настоящее время складные смартфоны являются недостаточно тонкими, легкими и энергоэффективными по стандартам Apple, отмечает аналитик гонконгской Haitong International Securities Джефф Пу. Именно поэтому Apple медлит с выходом в этот сегмент, говорит он.

По словам источников, компания экспериментировала с различными конструкциями, например, размещая дисплей снаружи устройства, когда оно сложено, однако отдала предпочтение конструкции, складывающейся внутрь.

Apple, вероятно, в первую очередь представит рынку более крупное складное устройство, чтобы оценить потенциальный спрос, хотя именно iPhone-раскладушка будет готов раньше. Топ-менеджеры компании хотят выпустить эти устройства в 2026 году, но не исключают, что потребуется больше времени для решения всех технических проблем, говорят источники.