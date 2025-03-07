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CEO стартапа Mistral анонсировал выпуск ИИ-модели сильнее, чем у DeepSeek

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Французский стартап Mistral AI планирует "в достаточно скором времени" выпустить ИИ-модели сильнее разработок китайской DeepSeek, заявил The Wall Street Journal главный исполнительный директор Mistral Артюр Менш.

При этом он рассматривает DeepSeek не как конкурента, а как полезного участника сообщества разработчиков программ с открытым исходным кодом (open source). Mistral также использует модель open source, позволяющую небольшим компаниям учиться друг у друга и улучшать свои технологии в отсутствие масштабного финансирования, как у OpenAI.

"Суть open source в том, что компании ведут разработки на основе разработок друг друга", - сказал Менш и отметил, что тот или иной стартап не может долго удерживать статус лучшего в сфере ИИ-моделей, их будут быстро улучшать другие.

Mistral с момента основания в 2023 году привлекла более $1 млрд, начинает получать "достаточно значительную выручку" и продолжит масштабировать бизнес в краткосрочной перспективе.

"Будем рассматривать привлечение средств в ближайшие два года, но спешить нам некуда", - заявил Менш.

По его словам, компания стремится обеспечить размещение инфраструктурных технологий в Европе, поскольку это будет "полезно для континента в долгосрочной перспективе".

В феврале Евросоюз пообещал мобилизовать 200 млрд евро на инвестиции в искусственный интеллект.

Евросоюз DeepSeek OpenAI Mistral Артур Менш Франция
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