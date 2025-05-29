DeepSeek выпустил новую версию своей ИИ-модели

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Китайский стартап DeepSeek выпустил новую версию прорывной ИИ-модели R1.

Версия опубликована на площадке Hugging Face, где размещаются ИИ-модели.

По данным оценивающего модели по ряду метрик сайта LiveCodeBench, она несильно отстает от разработанных OpenAI моделей o4-mini и o3.

Исходная версия R1 была выпущена в январе и вызвала сильные изменения котировок на мировых рынках акций, обвалив стоимость американской Nvidia за одну сессию почти на $600 млрд. Будучи сопоставимой с разработками OpenAI, она требовала гораздо меньше затрат на обучение.

После этого технологии DeepSeek стали активно внедрять в Китае в различных секторах - от здравоохранения до органов власти.