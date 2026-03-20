ЦБ обсуждает с регуляторами внесение всех банков в "белый список" сайтов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Все банки должны быть в "белом списке" на случай отключения интернета, иначе нарушается конкурентная среда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Видим в этом проблему достаточно серьезную (в том, что не все банки включены в список - ИФ), потому что нахождение в этом "белом списке" сайтов означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали. И, конечно, это нарушает правила добросовестной равной конкуренции", - сказала Набиуллина.

"На наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там. Это наша позиция, которую мы с регуляторами обсуждаем", - добавила она.

"Белый список" - это перечень российских сервисов и сайтов, которые работают в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас в него входят Альфа-банк, ВТБ и ПСБ.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });