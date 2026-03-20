ЦБ обсуждает с регуляторами внесение всех банков в "белый список" сайтов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Все банки должны быть в "белом списке" на случай отключения интернета, иначе нарушается конкурентная среда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Видим в этом проблему достаточно серьезную (в том, что не все банки включены в список - ИФ), потому что нахождение в этом "белом списке" сайтов означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали. И, конечно, это нарушает правила добросовестной равной конкуренции", - сказала Набиуллина.

"На наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там. Это наша позиция, которую мы с регуляторами обсуждаем", - добавила она.

"Белый список" - это перечень российских сервисов и сайтов, которые работают в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас в него входят Альфа-банк, ВТБ и ПСБ.