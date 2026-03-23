Telegram оштрафован на 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы мессенджер Telegram признал виновным в неудалении запрещенного в РФ контента и оштрафовал его, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на общую сумму 10,5 млн рублей" - огласил решение судья.

Мессенджер признан виновным по двум протоколам, предусмотренным ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в РФ).


