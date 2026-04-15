В штате Мэн вводят первый в США мораторий на строительство крупных центров обработки данных

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сенаторы штата Мэн одобрили законопроект, благодаря которому этот штат может стать первым в США, где будет введен мораторий на строительство новых центров обработки данных (ЦОД), сообщают западные СМИ.

Закон обсуждается на фоне растущего недовольства американцев стремительным расширением сети энергоемких ЦОД, являющихся частью инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта.

Палата представителей штата одобрила этот законопроект в марте, его еще должна одобрить губернатор Джанет Миллс.

Закон предусматривает прекращение выдачи разрешений на строительство ЦОДов мощностью более 20 МВт до октября 2027 года. Предполагается, что за это время сформированный штатом совет изучит влияние таких вычислительных центров на стабильность работы местных энергосетей, стоимость электроэнергии, а также качество воды и воздуха.

Миллс не ответила на запросы комментариев от Financial Times, но ранее она публично высказывалась в поддержку моратория.

Таким образом, Мэн, вероятно, станет первым штатом в США, запретившим создание новых вычислительных центров на фоне подорожания электроэнергии и опасений перегрузки энергетических систем. Тарифы на электричество в штате Мэн - одни из самых высоких в стране.

Аналогичные законопроекты о временном запрете на строительство ЦОДов обсуждаются и в 11 других штатах, включая Джорджию, Оклахому и Вирджинию.

На федеральном уровне сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и представитель Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес в марте внесли на рассмотрение законопроект о приостановке любого строительства ЦОДов до тех пор, пока Конгресс не примет законодательство о безопасности ИИ-технологий. В свою очередь сенаторы Джош Хоули и Ричард Блюменталь, представляющие штаты Миссури и Коннектикут соответственно, выступили с инициативой, направленной на защиту потребителей от повышения тарифов на электроэнергию из-за роста ее потребления вычислительными центрами.