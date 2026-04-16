Потанин призвал разделить регулирование развития ИИ в частной сфере и для госзаказа

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Полноценное раскрытие потенциала искусственного интеллекта в экономике возможно в случае разделения между государством и частным бизнесом сфер его применения, сказал ИС "Вести" глава "Норникеля" Владимир Потанин.

"Мне кажется, основным принципом регулирования должно быть разделение того, что важно для государства, что государство контролирует, и того, что развивается свободным образом..." - заявил он.

Потанин 10 апреля участвовал в совещании по вопросам развития технологий ИИ, которое провел президент Владимир Путин.

По мнению Потанина, необходимо выделить те сферы, где ИИ должен развиваться на основе частной инициативы и инвестиций. С другой стороны, должны быть четко сформулированы требования, связанные с обеспечением безопасности государства, и случаи, подпадающие под более жесткое регулирование.

"А развиваешь что-то на свои собственные деньги, по своей инициативе, то это, конечно, как говорится, пожалуйста. И вот это максимально надо оставить в свободном виде, чтобы это не перерегулировать. Потому что все-таки многие технологии создаются очень быстро и быстро меняются", - отметил Потанин.

Излишняя бюрократизация замедлит развитие искусственного интеллекта, так как новые разработки не будут своевременно использоваться, считает он. "Это не позволило бы нам сохранять более или менее лидирующие позиции на сегодняшний день", - полагает глава "Норникеля".