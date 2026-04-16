Поиск

Потанин призвал разделить регулирование развития ИИ в частной сфере и для госзаказа

Потанин призвал разделить регулирование развития ИИ в частной сфере и для госзаказа
Владимир Потанин
Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Полноценное раскрытие потенциала искусственного интеллекта в экономике возможно в случае разделения между государством и частным бизнесом сфер его применения, сказал ИС "Вести" глава "Норникеля" Владимир Потанин.

"Мне кажется, основным принципом регулирования должно быть разделение того, что важно для государства, что государство контролирует, и того, что развивается свободным образом..." - заявил он.

Потанин 10 апреля участвовал в совещании по вопросам развития технологий ИИ, которое провел президент Владимир Путин.

По мнению Потанина, необходимо выделить те сферы, где ИИ должен развиваться на основе частной инициативы и инвестиций. С другой стороны, должны быть четко сформулированы требования, связанные с обеспечением безопасности государства, и случаи, подпадающие под более жесткое регулирование.

"А развиваешь что-то на свои собственные деньги, по своей инициативе, то это, конечно, как говорится, пожалуйста. И вот это максимально надо оставить в свободном виде, чтобы это не перерегулировать. Потому что все-таки многие технологии создаются очень быстро и быстро меняются", - отметил Потанин.

Излишняя бюрократизация замедлит развитие искусственного интеллекта, так как новые разработки не будут своевременно использоваться, считает он. "Это не позволило бы нам сохранять более или менее лидирующие позиции на сегодняшний день", - полагает глава "Норникеля".

Владимир Потанин Владимир Путин Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1704 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9016 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов