Meta перенаправит 7 тысяч сотрудников в подразделения, работающие с ИИ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена) намерена перевести около 7 тысяч сотрудников в подразделения, занимающиеся разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ), передает Bloomberg со ссылкой на корпоративную рассылку в компании.

В том числе в компании будут созданы новые рабочие группы, работающие над созданием ИИ-агентов и приложений, написала главный директор Meta по персоналу Джанель Гейл.

Ранее сообщалось, что компания намерена сократить штат примерно на 10%, или на 8 тысяч человек.

С начала года капитализация Meta слабо просела на 7,4%, до $1,55 трлн.

