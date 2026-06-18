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Amazon ждет появления первых коммерческих квантовых компьютеров через 5-7 лет

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Первые готовые для коммерческого использования квантовые компьютеры появятся в течение следующих пяти-семи лет, сказал CNBC топ-менеджер Amazon.com Inc. Питер Десантис, отвечающий за это направление.

Десантис в этом году возглавил новое подразделение Amazon, объединившее операции в сфере ИИ, бизнес по разработке чипов и направление квантовых вычислений.

"Я действительно считаю, что в ближайшие пять-семь лет мы увидим первые небольшие квантовые компьютеры, готовые для коммерческого использования", - сказал он.

В дальнейшем, по его словам, развитие этой технологии будет происходить по аналогии с эволюцией полупроводниковой отрасли.

"Мы увидим нечто очень похожее на "закон Мура": возможности квантовых компьютеров будут расти из года в год, и они смогут решать все более сложные и интересные задачи", - заявил он. "Закон Мура" - это концепция, согласно которой количество транзисторов на интегральной микросхеме удваивается каждые два года.

"Одно из распространенных заблуждений заключается в том, что квантовый компьютер будет просто более быстрым компьютером. Это совсем не так. Квантовый компьютер сможет решать особенный класс задач, с которыми обычные компьютеры справляются недостаточно эффективно, и будет решать их значительно лучше", - отметил Десантис.

Сфера квантовых вычислений становится все более конкурентной, помимо Amazon над этой технологией также работают Microsoft Corp., Google (принадлежит Alphabet Inc.) и International Business Machines Corp.

Представитель этого направления в Google говорил CNBC в 2025 году, что практическое применение технологии начнется в течение пяти лет. Microsoft рассчитывает создать квантовый компьютер для решения коммерческих задач к 2029 году.

Amazon Google Microsoft Питер Десантис Закон Мура
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