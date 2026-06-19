Сбер сократил 65% позиций кураторов отделений в регионах за счет внедрения ИИ

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк за счет внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) сократил 65% позиций менеджеров, отвечавших за работу отделений в регионах.

"Мы имеем на сегодняшний день колоссальные результаты. Мы сократили на 65% управленческий персонал, благодаря этому сократили гигантское количество издержек. Что очень важно, мы примерно в четыре раза сократили количество операционных ошибок в нашем бизнесе. На 20% сократить операционные ошибки - это огромные возможности, огромные доходы. В данном случае речь идёт о разах", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф на форуме СберУниверситета "Переизобретая менеджмент".

Пресс-служба банка пояснила, что речь идет "о 65% региональных менеджеров, курирующих работу отделений в регионах". "Эта роль постепенно трансформируется, преимущественно большая часть из этого числа сотрудников перешла на новые роли внутри компании", - отметил представитель кредитной организации.

Греф отметил, что сократить эти издержки позволило внедрение интеллектуальной системы управления (ИСУ). "Мы создали поверх слоя данных систему управления, которая позволяет нам анализировать все данные в режиме реального времени и выявлять отклонения. Машина, выявляя отклонения, тут же даёт команду на исправление этих отклонений. Она формирует для каждого управленца задачи на следующую неделю или, если это срочная задача, на следующий день", - заявил глава банка.

По его словам, если ошибка не исправляется, то она доводится до руководителя более высокого ранга - до тех пор, пока проблема не будет решена.

Интеллектуальная система управления сейчас внедрена во всех подразделениях Сбербанка, подчеркнул Греф.

Он добавил, что один из топ-менеджеров не хотел внедрять новую систему, объясняя это тем, что ни одна машина не сможет с ним конкурировать. "Мы согласились с этим, говорим: "Давайте, окей, хорошо. Один не хочет внедрять. Давайте в параллель будет ИСУ и очень опытный председатель параллельно на полгода эксперимента". Через три месяца он пришёл и сказал: "Ноль шансов конкурировать", - сказал глава Сбербанка.

По его словам, после этого этот топ-менеджер стал приверженцем внедрения новой системы. "Более того, он ушёл потом на государственную службу и затащил с собой и систему, и людей с тем, чтобы это внедрять. Потому что он действительно на практике убедился в том, что конкурировать с этим невозможно", - подчеркнул Греф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в 2025 году сократил штат центрального аппарата на 20% в рамках сворачивания неэффективных проектов (которые, в частности, выявил искусственный интеллект).

Численность сотрудников группы Сбербанка на 31 марта 2026 года составила 289,7 тыс. человек, с начала года этот показатель сократился на 0,7% (с 291,8 тыс. человек). За 2025 год численность сотрудников сократилась на 5,3% (с 308,1 тыс. человек по итогам 2024 года).