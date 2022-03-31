"Википедии" грозит штраф до 4 млн руб. из-за статьи о спецоперации на Украине

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Википедия" будет привечена к административной ответственности за отказ удалить недостоверную информацию, касающуюся действий России на территории Украины, ей грозит штраф до 4 млн руб., сообщили в Роскомадзоре (РКН).

"Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ в отношении интернет-портала "Википедия" за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации", - заявили в РКН.

Отмечается, что в соответствии с требованием Генпрокуратуры РФ РКН направил уведомление администрации интернет-ресурса "незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей".

В РКН напомнили, что согласно российскому законодательству за неудаление в установленный срок подобного рода противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил повторное требование о блокировке одной из страниц ресурса. Первое такое требование было получено от РКН 1 марта.