Абоненты мобильных операторов ДНР и ЛНР получат номера в российском коде +7

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) с 7 мая включены в российский план нумерации +7, номера абонентов мобильной связи будут отображаться с российским телефонным кодом, говорится в сообщении Минцифры РФ.

"С 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправки SMS-сообщений абонентами Донецких и Луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно. Например, если номер телефона +38072-ххх-хх-хх, то при совершении звонка в Россию он будет виден как +7(959)-ххх-хх-хх. Также и абоненты из России смогут звонить вам напрямую на номер +7(959)-ххх-хх-хх", - говорится в сообщении министерства.

Абоненты узнают о присвоении номера, начинающегося с +7, через SMS-информирование от операторов связи. Новый номер будет зеркальным к текущему с совпадением последних семи цифр. Например, если был +380711234567, то станет +7(949)-1234567.

Замена SIM-карты на текущем этапе не потребуется. "Это сделано для удобства пользователей, чтобы можно было оставить текущий номер и совершать привычные звонки в домашней республиканской сети, как раньше. При этом жители ДНР и ЛНР смогут звонить в Россию по внутренним российским тарифам", - говорится в сообщении.

Министерство поясняет, что присвоение номеров в российской системе нумерации освободит жителей республик от коммуникационной блокады и позволит оставаться на связи с родными и близкими.