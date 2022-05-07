Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Мобильный оператор ДНР "Феникс" сменил код с украинского "+380" на российский "+7"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мобильный оператор ДНР "Феникс" сменил код с украинского "+380" на российский "+7", заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Сегодня абоненты республиканского оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации. Таким образом, появляется возможность осуществлять вызовы и отправку SMS-сообщений абонентам "Феникса", используя российскую систему нумерации +7", - говорится в заявлении Пушилина, распространённом в субботу его пресс-службой.

Оператор и в Министерстве связи Донецкой народной республики этот вопрос пока никак не комментируют.

Украина Россия ДНР Денис Пушилин Феникс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Париже состоялась инаугурация президента Франции Макрона

В Париже состоялась инаугурация президента Франции Макрона

Абоненты мобильных операторов ДНР и ЛНР получат номера в российском коде +7

В МИД РФ прокомментировали попытку теракта против российских журналистов в Берлине

Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об эвакуации еще 50 человек с территории "Азовстали"

В Приднестровье предположили, что взрывы на границе с Украиной устроили с помощью дронов

В Приднестровье предположили, что взрывы на границе с Украиной устроили с помощью дронов

МВД Приднестровья сообщило о нескольких ночных взрывах около границы с Украиной

Москалькова сообщила об освобождении 11 российских гражданских моряков на Украине

Москалькова сообщила об освобождении 11 российских гражданских моряков на Украине

Что случилось этой ночью: суббота, 7 мая

Президент Шри-Ланки вновь объявил режим ЧС

Президент Шри-Ланки вновь объявил режим ЧС

Число жертв взрыва в гаванской гостинице "Саратога" превысило 20 человек