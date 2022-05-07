Мобильный оператор ДНР "Феникс" сменил код с украинского "+380" на российский "+7"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мобильный оператор ДНР "Феникс" сменил код с украинского "+380" на российский "+7", заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Сегодня абоненты республиканского оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации. Таким образом, появляется возможность осуществлять вызовы и отправку SMS-сообщений абонентам "Феникса", используя российскую систему нумерации +7", - говорится в заявлении Пушилина, распространённом в субботу его пресс-службой.

Оператор и в Министерстве связи Донецкой народной республики этот вопрос пока никак не комментируют.