Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

В Кремле не исключили возможности разблокировки Instagram в РФ в будущем

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможности разблокировки Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в будущем.

"Я бы этого не исключал", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос о том, можно ли рассчитывать на разблокировку Instagram, "если произойдёт какое-то налаживание отношений с западными странами".

Он напомнил, что компания Meta отказывалась удалять материалы, "которые носят экстремистский характер, отказывалась удалять материал, который противоречит российским законам", и отказывалась обсуждать этот вопрос.

"Отказывались это обсуждать на протяжении нескольких лет. Невозможно было заставить открыть здесь офис по закону "о приземлении". И так далее. Поэтому если соблюдаются законы РФ, то(...) открываются другие горизонты для взаимодействия", - сказал Песков.

21 марта Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал интернет-компанию Meta экстремистской организацией и запретил деятельность принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность. Мосгорсуд 20 июня проверит законность решения о запрете Meta на территории РФ.

Дмитрий Песков Instagram
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 18 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации

"Радио Свобода" грозит еще 80 млн руб. штрафа за неудаление фейков о спецоперации

Запущен российский магазин приложений NashStore

РКН объявил о почти 100% эффективности блокировок Facebook и Instagram

"Ростелеком" свернет программу ADR с 8 июля

Диагноз: телемедицина. Почему буксует запуск медицинских "песочниц". Обзор

Диагноз: телемедицина. Почему буксует запуск медицинских "песочниц". Обзор

Rutube заработал после атаки хакеров

Минцифры РФ приступило к созданию единого хранилища обезличенных данных

Минцифры РФ приступило к созданию единого хранилища обезличенных данных

Гендиректор Rutube пообещал восстановить работу видеохостинга в среду

Гендиректор Rutube пообещал восстановить работу видеохостинга в среду

Абоненты мобильных операторов ДНР и ЛНР получат номера в российском коде +7

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });