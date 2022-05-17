В Кремле не исключили возможности разблокировки Instagram в РФ в будущем

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможности разблокировки Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в будущем.

"Я бы этого не исключал", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос о том, можно ли рассчитывать на разблокировку Instagram, "если произойдёт какое-то налаживание отношений с западными странами".

Он напомнил, что компания Meta отказывалась удалять материалы, "которые носят экстремистский характер, отказывалась удалять материал, который противоречит российским законам", и отказывалась обсуждать этот вопрос.

"Отказывались это обсуждать на протяжении нескольких лет. Невозможно было заставить открыть здесь офис по закону "о приземлении". И так далее. Поэтому если соблюдаются законы РФ, то(...) открываются другие горизонты для взаимодействия", - сказал Песков.

21 марта Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал интернет-компанию Meta экстремистской организацией и запретил деятельность принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность. Мосгорсуд 20 июня проверит законность решения о запрете Meta на территории РФ.