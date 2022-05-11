Песков назвал всеобщим хобби обвинения России в кибератаках

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не знают, на каком основании создатель SpaceX Илон Маск заявил об усилении атак российских хакеров на оборудование сети спутников Starlink, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это, наверное, сейчас излюбленное хобби всех в мире в любых атаках в плане информбезопасности обвинять Россию. При этом здесь, наверное, уместно вспомнить, что в последние дни именно Россия стала жертвой достаточно широкомасштабных кибератак. Я не знаю, что является основанием для таких обвинений, мы не располагаем такой информацией", - сказал он.

Ранее Маск написал в твиттере, что Starlink сопротивляется попыткам российских хакеров заглушить связь или взломать систему, но они активизируются.