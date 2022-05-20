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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

YouTube заблокировал телеканал КПРФ "Красная линия"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала КПРФ "Красная линия", сообщил "Интерфаксу" зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

"Нам пришло официальное уведомление о приостановке работы "Красной линии" на YouTube из-за сюжета с возложением цветов 8 мая к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня Победы представителями партии, сам сюжет был тоже удален", - рассказал он.

По егословам, в этом сюжете лидер партии Геннадий Зюганов давал комментарий по ситуации на Украине.

YouTube КПРФ Геннадий Зюганов Красная линия День Победы Дмитрий Новиков
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