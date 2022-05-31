РКН объяснил блокировку сайта "Мемориала" фейками о спецоперации на Украине

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор пояснил, что заблокировал сайт правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал" (внесен Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) по требованию Генпрокуратуры, которая обнаружила на ресурсе фейки о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины.

"По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзором был ограничен доступ к сайту правозащитного центра "Мемориал". Основанием для ограничения доступа к указанному информационному ресурсу на территории РФ стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

По данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ ограничивается к сайту memohrc.org по требованию Генпрокуратуры от 28 мая. Сайт ПЦ "Мемориал" в России в настоящее время недоступен, убедился корреспондент "Интерфакса".

29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации ПЦ "Мемориал" по иску столичной прокуратуры. Днем ранее Верховный суд РФ также ликвидировал по иску Генеральной прокуратуры международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом).

5 апреля Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Мосгорсуда о ликвидации ПЦ "Мемориал". Таким образом, решение о ликвидации вступило в силу. Решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" вступило в силу ранее - 28 февраля.