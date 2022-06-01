IDC ухудшила прогноз о глобальных поставках смартфонов в 2022 году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Мировые поставки смартфонов по итогам текущего года могут снизиться на 3,5% - до 1,31 млрд единиц, прогнозирует исследовательская International Data Corporation (IDC).

Компания ухудшила прогноз с ранее ожидавшегося роста на 1,6% после трех кварталов снижения подряд и на фоне "существенных проблем как со спросом, так и с предложением".

При этом ожидается, что сокращение поставок будет кратковременным, а среднегодовые темпы роста в 2022-2026 годах составят 1,9%.

"Рынок смартфонов столкнулся с проблемами на всех фронтах, включая ослабление спроса, инфляцию, продолжающуюся геополитическую напряженность, а также сохраняющиеся ограничения в цепочках поставок. Однако влияние локдаунов в Китае намного более существенно", - объяснила директор отдела исследований в Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers Набила Попаль.

"Локдауны ударили по мировому спросу и предложению одновременно, сократив спрос на крупнейшем мировом рынке и усугубив проблемы в цепочках поставок", - добавила она, отметив, что указанные негативные факторы могут ослабнуть к концу текущего года, после чего рынок может ждать восстановительный рост на 5% в 2023 году.

Самое резкое сокращение поставок смартфонов в этом году ожидается в Центральной и Восточной Европе - на 22%. В Китае продажи могут сократиться на 11,5%, прогнозируют аналитики IDC, в Западной Европе - на 1%. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Китая и Японии поставки могут увеличиться на 3%.