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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В РФ отменили зарплатный ценз для айтишников, желающих оформить льготную ипотеку

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предоставило возможность IT-специалистам в возрасте до 36 лет оформить льготную ипотеку без учета требований к уровню минимальной зарплаты.

"IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Там отметили, что ранее в городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-специалистам необходимо было зарабатывать не менее 120 тыс. рублей в месяц, а в остальных населенных пунктах - 70 тыс. рублей в месяц. В Москве же этот уровень составлял не менее 150 тыс. рублей в месяц.

В правительстве пояснили, что исключение зарплатного ценза позволит еще большему числу работников отрасли приобрести жильё на выгодных условиях.

Там напомнили, что согласно льготной ипотечной программе для IT-специалистов, запущенной в 2022 году, льготная ставка составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников - 18 млн рублей, для остальных - 9 млн рублей. Первоначальный взнос - от 15%.

Михаил Мишустин Правительство РФ
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