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Google замедлит наем сотрудников в 2022 году

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Корпорация Google замедлит наем сотрудников в оставшейся части текущего года, сообщил коллективу компании ее главный исполнительный директор Сундар Пичаи.

"Благодаря прогрессу в найме, достигнутому с начала текущего года, мы замедлим его, продолжив поддерживать наши самые главные направления. В оставшейся части 2022 года и в 2023 году мы сфокусируемся на найме инженеров, технологических специалистов и заполнении других важных должностей", - заявил он.

По его словам, только во втором квартале Google принял на работу около 10 тысяч сотрудников и уже согласовал выход большого числа сотрудников в третьем квартале.

В обращении к сотрудникам он отметил, что неопределенность глобального экономического прогноза является на данный момент важнейшей проблемой, и Google, как все компании, не защищена от экономических рисков.

"В дальнейшем нам необходимо быть более предприимчивыми, работать более целеустремленно, с более четким фокусом и с большим желанием, чем мы делали это в более благоприятные времена, - заявил он. - В некоторых случаях это означает консолидацию там, где есть частичное дублирование инвестиций, и оптимизацию процессов. В других случаях это означает паузу в развитии и перевод ресурсов в более приоритетные направления".

Общее число сотрудников материнской компании Google - Alphabet Inc., на конец марта составило 163 906 человек, увеличившись за 12 месяцев на 17%.

С начала 2022 года акции Alphabet подешевели на 21%.

Google США Сундар Пичаи Alphabet
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